¡Atroz! Hombre roció alcohol y prendió fuego a su pareja en un alojamiento de La Paz

El comandante departamental de la Policía, general Gunther Agudo, informó este domingo sobre un caso de tentativa de feminicidio, debido al alto nivel de agresión ejercido por un sujeto en contra de su pareja.

“Una persona de sexo masculino de 42 años habría realizado bastantes agresiones a su concubina, rociándole con alcohol. Ella presenta quemaduras de segundo grado en el rostro, pecho y espalda”, explicó Agudo.

De acuerdo con la versión policial, la pareja inició una discusión dentro del alojamiento y fue entonces cuando el agresor actuó de manera violenta.

“Este hecho se habría iniciado a consecuencia de una discusión que habría tenido la pareja, donde el varón agresor habría accionado esta actitud por una situación de celos”, detalló el comandante.

El administrador del alojamiento alertó a la Policía, permitiendo una intervención rápida. Los efectivos llegaron al lugar, auxiliaron a la mujer y aprehendieron al agresor.

La víctima fue trasladada a un centro médico, mientras que el hombre fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde aguarda su audiencia de medidas cautelares.

La Policía anunció que continuará con las investigaciones y remarcó la gravedad del hecho, que se suma a los casos de violencia extrema registrados en el país.

