Gobierno anuncia reordenamiento del Órgano Ejecutivo y la creación del nuevo “Ministerio Productivo”

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó este lunes que el Órgano Ejecutivo implementará una serie de ajustes institucionales orientados a mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la transparencia y aplicar una política estricta de austeridad. Entre las principales medidas, destacó la creación del nuevo “Ministerio Productivo”, que integrará todas las áreas vinculadas al desarrollo económico y rural.

“Anunciarles otros cambios importantes en el marco del Poder Ejecutivo (…) estos tienen que ver con una visión primero de austeridad; tenemos que hacer todo lo que nos proponemos con menos presupuesto porque no tenemos recursos”, sostuvo Lupo durante el acto de posesión de cuatro viceministros del Ministerio de la Presidencia.

El ministro explicó que la reestructuración será aplicada bajo un enfoque de servicio público y racionalización administrativa, priorizando el reordenamiento de las carteras vinculadas al sector productivo.

“Se está teniendo el Ministerio Productivo, que va a tener los viceministerios de Desarrollo Rural, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Integral y toda el área productiva, agua, etcétera. Y todo lo que sea medioambiente va a ir justamente al Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible”, detalló.

Asimismo, indicó que el traslado de las competencias relativas a medioambiente, biodiversidad y cambio climático al Ministerio de Planificación responde a la necesidad de articular estos temas con una visión de desarrollo sostenible y una planificación más coherente del Estado.

Lupo recordó que estos ajustes forman parte del lineamiento establecido por el presidente Rodrigo Paz, orientado a eliminar el llamado “Estado tranca”, permitiendo que los ministerios tengan mayor flexibilidad para reorganizarse sin incrementar el gasto público, con el objetivo de consolidar una gestión más ágil, transparente y eficiente.

El Ejecutivo continuará anunciando nuevas medidas en la medida en que avance el proceso de reordenamiento institucional.

Mira la programación en Red Uno Play