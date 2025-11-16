Senador Ormachea espera fortalecer agenda bilateral con nuevo gobierno de Chile

El senador de Alianza Libre, José Ormachea, señaló este domingo que en Bolivia existe gran expectativa respecto a las elecciones presidenciales que se desarrollan en Chile, país vecino con el que recordó se mantienen profundos vínculos económicos, sociales y humanos.

Ormachea subrayó que el proceso electoral chileno es seguido de cerca debido al impacto que podría tener en las relaciones bilaterales.

“La relación que tengamos debe mirar hacia adelante, en beneficio de ambos países, en beneficio sobre todo de la población de ambos países que, en muchos casos, no conoce fronteras. Hay muchos bolivianos que viven en Chile y hay muchos chilenos que estudian en Bolivia”, afirmó.

El legislador destacó que una agenda común renovada debe priorizar las necesidades de las comunidades que comparten dinámicas transfronterizas, así como el fortalecimiento del comercio, la integración y la cooperación en diversas áreas.

Ormachea remarcó que Bolivia continuará observando de cerca los resultados de la jornada electoral, resaltando que la estabilidad y el diálogo entre ambos Estados es clave para construir oportunidades de desarrollo compartido.

