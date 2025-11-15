Comité Cívico plantea cambios en la CPE y rechaza a autoridades 'autoprorrogadas'

El segundo vicepresidente del comité cívico, Dino Franco, destacó este jueves el reciente encuentro judicial llevado a cabo en el país y afirmó que el cambio que empieza a evidenciarse en la justicia boliviana “llena de satisfacción” a la población.

“Ante el cambio que está mostrando la justicia en nuestro país, nos llena de mucha satisfacción y nos da más tranquilidad. Esperamos que todo se realice de la mejor manera”, señaló Franco.

El dirigente insistió en que la institucionalidad del país requiere servidores públicos probos y seleccionados por meritocracia, condición indispensable para reconstruir la credibilidad en la justicia boliviana.

En relación con el debate sobre la situación de autoridades judiciales “autoprorrogadas”, Franco aseguró que el comité cívico mantiene su posición de desconocerlas, subrayando que su continuidad no responde al marco constitucional ni al mandato ciudadano.

Franco también afirmó que es necesario impulsar una reforma parcial de la Constitución, debido a que existen “vacíos” y disposiciones que generan dudas e inconformidad en diversos sectores.

“Consideramos que sí es necesario cambiar algunos puntos de la Constitución Política. Hay situaciones que nos dejan con bastantes vacíos”, explicó. Uno de los aspectos que mencionó es la necesidad de revisar la definición sobre el origen republicano de los bolivianos: “Primero que nada, debemos decir que los bolivianos nacimos en la República de Bolivia, y ese es uno de los puntos importantes que se debe tomar en cuenta”.

