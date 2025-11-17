Diputado Alarcón presenta proyecto de ley para cesar funciones de magistrados “autoprorrogados”

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó este lunes ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Restablecimiento del Estado de Derecho en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), iniciativa que busca poner fin a la permanencia de los magistrados que continuaron en sus cargos tras la prórroga determinada en diciembre de 2023.ç

El documento plantea medidas inmediatas para cesar funciones de las autoridades judiciales que, según el proyecto, mantuvieron sus cargos “en contravención a los plazos constitucionales”, y establece mecanismos transitorios para garantizar el funcionamiento del TCP y del TSJ mientras se designan nuevas autoridades mediante los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Contenido del proyecto de ley

El proyecto presentado por Alarcón contempla los siguientes puntos principales:

1. Cese inmediato de funciones;

Dispone que los magistrados del TCP y del TSJ que continuaron en sus cargos gracias a la Declaración Constitucional 0049/2023 cesan automáticamente sus funciones desde la publicación de la ley en la Gaceta Oficial.

2. Juicio en la vía ordinaria:

Establece que cualquier autoridad que hubiese ejercido funciones después del vencimiento de su mandato constitucional deberá responder ante la justicia ordinaria por la presunta usurpación de funciones y otros delitos relacionados.

3. Reemplazo provisional:

Propone que, de manera temporal, los magistrados suplentes elegidos en las últimas elecciones judiciales asuman las funciones de los magistrados titulares cesantes, hasta que se elijan nuevas autoridades por vía constitucional.

Asimismo, para el caso del TSJ, la propuesta indica que sus suplentes asumirán el despacho judicial y participarán de las sesiones del Tribunal, en tanto se designen nuevos magistrados titulares.

Disposición derogatoria:

El proyecto incluye una disposición única que deja sin efecto cualquier norma legislativa contraria a su contenido.

Mire el proyecto de ley:

Mira la programación en Red Uno Play