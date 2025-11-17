Diputados definirá este lunes la metodología para la selección de nuevos vocales del TSE

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados analizará la tarde de este lunes la metodología de trabajo para el proceso de selección, elección y designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato concluye en diciembre de este año.

De acuerdo con los legisladores que conforman la instancia, el proceso estará guiado por criterios de meritocracia, priorizando la evaluación de antecedentes personales y profesionales de los postulantes. Los méritos, recalcaron, serán el elemento central para garantizar una elección transparente, técnica e independiente, alejada de cualquier vinculación político-partidaria.

Una vez consensuada la metodología, el proyecto de ley correspondiente deberá ser remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su debate y consideración. Posteriormente, pasará al Senado para su revisión, cumpliendo el procedimiento legislativo establecido.

Los actuales vocales del TSE cesarán definitivamente en sus funciones el 19 de diciembre, por lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá completar el proceso de renovación antes de esa fecha, con miras a que las nuevas autoridades electorales asuman su primera responsabilidad: organizar y administrar las próximas elecciones subnacionales.

