(Video) Conozca el coloso estadio de Tokio donde Bolivia enfrentará a Japón

La selección boliviana se prepara para enfrentar este martes a Japón en el Estadio Nacional de Tokio desde las 06:15, un escenario emblemático con capacidad para entre 67 mil y 80 mil espectadores. Este recinto histórico fue construido con maderas provenientes de las 37 prefecturas del país y cuenta con siete plantas, dos de ellas subterráneas, además de una pista de atletismo. Inaugurado en 2019, el estadio fue sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2021 y será escenario del Mundial de Atletismo en 2025.

Tokio, la capital de Japón, combina tradición y modernidad, con mercados típicos, rascacielos y más de 37 millones de habitantes distribuidos en 2.194 kilómetros cuadrados. Entre sus atractivos turísticos destaca el Palacio Imperial, mientras que el deporte forma parte de la cultura local, desde béisbol hasta sumo y karate, con presencia de marcas globales en toda la ciudad.

La Verde disputará el partido amistoso mañana martes a las 06:15 en este impresionante estadio, que representa uno de los escenarios deportivos más modernos y emblemáticos del mundo.

