El fútbol ucraniano atraviesa un momento de profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de Andriy Polunin, exjugador internacional que disputó nueve encuentros con la selección nacional durante la década de los 90. El exdefensa perdió la vida luego de sufrir un infarto durante un partido de veteranos en la ciudad de Lutsk.

Polunin, recordado por su entrega y regularidad, llegó a marcar un gol con la camiseta de Ucrania en las eliminatorias para la Eurocopa 1996, en un duelo jugado ante Italia en el estadio San Nicola. Aquella vez, el combinado ucraniano cayó por 3-1 y quedó fuera del torneo continental.

Formado en el desaparecido Dnipro Dnipropetrovsk, el defensor posteriormente continuó su carrera en Alemania, donde vistió las camisetas del 1. FC Núremberg, FC St. Pauli y Rot-Weiss Essen. Su trayectoria dejó huella en cada institución que representó.

Tras conocerse la noticia, varios clubes expresaron sus condolencias. Metalist 1925 difundió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con la familia del exjugador, mientras que FC Karpaty Lviv también dedicó un mensaje en memoria del futbolista. En redes sociales, distintas cuentas vinculadas al fútbol ucraniano lamentaron la partida de Polunin y destacaron su aporte al balompié del país.

