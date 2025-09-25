Dolor en el fútbol: muere joven jugador conocido como “el mago de la zurda”

La ciudad de Bucaramanga en Colombia, atraviesa días de tristeza tras la inesperada muerte de Mathías Hernández, un adolescente de 15 años que comenzaba a brillar en las canchas y al que muchos ya veían como una de las futuras figuras del fútbol colombiano.

Reconocido por su habilidad con la pierna izquierda, Hernández fue bautizado como “el mago de la zurda”, un apodo que se ganó gracias a jugadas que despertaban admiración tanto en torneos escolares como en competencias regionales. Su talento le abrió espacio en la selección santandereana de microfútbol y lo llevó a disputar campeonatos nacionales en los que dejó huella.

Las circunstancias de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas. Se maneja la hipótesis de que habría sido consecuencia del dengue, enfermedad que mantiene en alerta a todo el departamento de Santander. Sin embargo, la Secretaría de Salud todavía no ha confirmado la causa.

Entrenadores y compañeros lo despidieron con mensajes de profundo dolor, recordando no solo al futbolista prometedor, sino también al joven alegre y disciplinado que soñaba con vestir la camiseta de la selección Colombia. “Tenía todo para llegar lejos, y siempre sorprendía con su entrega dentro y fuera de la cancha”, señalaron desde su entorno deportivo.

La partida de Mathías Hernández deja una herida abierta en Bucaramanga y en el fútbol santandereano, donde su nombre ya había empezado a ser sinónimo de futuro y esperanza.

