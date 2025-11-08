Dolor en el fútbol por la muerte de una portera de 21 años que no logró superar un cáncer de riñón

La Universidad de Washington confirmó el fallecimiento de Mia Hamant, portera de 21 años del equipo Washington Huskies, víctima de un cáncer de riñón detectado en abril. La joven deportista destacó en el fútbol universitario estadounidense, ayudando a su equipo a alcanzar las semifinales del torneo Big Ten.

Durante la temporada, Hamant se destacó como una de las porteras más efectivas del certamen, con uno de los promedios de goles permitidos más bajos. Su rendimiento y compromiso en el campo de juego la convirtieron en un referente para sus compañeras.

El director atlético de la universidad, Pat Chun, expresó su admiración por la joven, destacando su perseverancia, compromiso con el equipo y dedicación a la comunidad universitaria. La institución resaltó el legado que deja Mia, que servirá de inspiración para futuras generaciones de estudiantes-atletas.

Familiares y amigos también recordaron a la portera con emotivas palabras en un homenaje virtual. Destacaron su bondad, valentía y resiliencia, que marcaron a quienes la conocieron y compartieron con ella momentos dentro y fuera del campo de juego.

