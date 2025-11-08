TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

21ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Dolor en el fútbol por la muerte de una portera de 21 años que no logró superar un cáncer de riñón

La futbolista del equipo Washington Huskies perdió la vida tras una dura batalla contra un cáncer de riñón que le fue diagnosticado este año. 

Martin Suarez Vargas

08/11/2025 18:44

Mia Hamant, portera de 21 años del equipo Washington Huskies, víctima de un cáncer de riñón detectado en abril. Foto: Internet.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

La Universidad de Washington confirmó el fallecimiento de Mia Hamant, portera de 21 años del equipo Washington Huskies, víctima de un cáncer de riñón detectado en abril. La joven deportista destacó en el fútbol universitario estadounidense, ayudando a su equipo a alcanzar las semifinales del torneo Big Ten.

Durante la temporada, Hamant se destacó como una de las porteras más efectivas del certamen, con uno de los promedios de goles permitidos más bajos. Su rendimiento y compromiso en el campo de juego la convirtieron en un referente para sus compañeras.

El director atlético de la universidad, Pat Chun, expresó su admiración por la joven, destacando su perseverancia, compromiso con el equipo y dedicación a la comunidad universitaria. La institución resaltó el legado que deja Mia, que servirá de inspiración para futuras generaciones de estudiantes-atletas.

Familiares y amigos también recordaron a la portera con emotivas palabras en un homenaje virtual. Destacaron su bondad, valentía y resiliencia, que marcaron a quienes la conocieron y compartieron con ella momentos dentro y fuera del campo de juego.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD