¡Luto en el fútbol! Arquero sufre fuerte golpe en la cabeza y pierde la vida en pleno partido

El fútbol cántabro está de luto tras la muerte de Raúl Ramírez, portero de 19 años del Club Deportivo Colindres, quien sufrió un grave golpe en la cabeza durante un partido frente al Revilla de Camargo el pasado sábado.

Tras el incidente, Ramírez fue trasladado de urgencia al hospital de Valdecilla en Santander, donde ingresó en la UCI. Durante el trayecto y dentro del hospital, el joven sufrió paradas cardiorrespiratorias que finalmente derivaron en su fallecimiento este lunes, según informaron fuentes cercanas al club.

La noticia ha conmocionado a la comunidad deportiva y a la ciudadanía de Cantabria. María José Sáenz de Buruaga, presidenta de la región, expresó su pesar por la pérdida del joven: “Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y la familia del fútbol cántabro”, escribió en sus redes sociales.

Raúl Ramírez será recordado no solo por su talento en el campo, sino también por la pasión y dedicación que mostró desde su etapa juvenil hasta llegar al primer equipo del Colindres. El club y la comunidad futbolística local lamentan profundamente esta irreparable pérdida.

Mira la programación en Red Uno Play