Según reportan medios internacionales, el sueño de un joven talento del fútbol argentino terminó en tragedia. Dilan González, de 17 años, perdió la vida tras ahogarse en el río Paraná, en la ciudad de Posadas. El jugador había firmado recientemente con Vélez Sarsfield, luego de formarse en el club Bartolomé Mitre.

El lamentable hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando el adolescente ingresó al río a la altura del barrio Villa Cabello. Pese al operativo desplegado por Prefectura Naval, su cuerpo fue hallado recién el lunes por la mañana, alrededor de las 6:30, tras intensas tareas de búsqueda. La Policía Científica y un médico forense participaron del reconocimiento y las pericias correspondientes.

Dilan se encontraba acompañado de su novia y un amigo cuando decidió entrar al agua para refrescarse, sin imaginar el trágico desenlace. La noticia conmocionó a la comunidad deportiva de Misiones, especialmente al club Bartolomé Mitre, que suspendió todas sus actividades y despidió al jugador con un emotivo mensaje.

“Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club”, publicó la institución en sus redes sociales. “Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por tu humildad, disciplina y alegría. Nos dejas un vacío enorme. Toda la familia del ‘Gigante’ acompaña a su familia y amigos en este difícil momento.”

Familiares, amigos y compañeros de equipo despidieron al joven en el cementerio La Piedad, recordándolo como un muchacho alegre, humilde y apasionado por el fútbol, cuyo futuro prometía grandes cosas.

Mira la programación en Red Uno Play