TEMAS DE HOY:
juez asesinado robo Violento atraco

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Conmovedor! No le importó nada: hijo sale corriendo de la cancha para abrazar a su madre

El joven futbolista se percató de que su madre estaba al borde del campo de juego y corrió para abrazarla. 

Martin Suarez Vargas

11/11/2025 11:52

Momento cuando el joven corre a abrazar a su madre. Foto: Internet.
Mundo.

Escuchar esta nota

El amor de una madre es incomparable, y así lo demostró este joven futbolista, que salió de prisa desde la cancha para abrazarla, como se puede ver en un video publicado en redes sociales, el cual ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios.

De inmediato, las redes sociales se inundaron de comentarios tiernos y conmovedores, destacando el momento y la importancia de la madre en la vida de una persona.

“Emocionante, solo una madre e hijo pueden entender esto”, comentaron algunos usuarios.

“Aunque ya sea mayor, con hijos y todo, siempre al lado de mamá se corre como si fuéramos niños”, escribió otro.

“Lo que más me gustó fue ver cómo se sintió con su mamá como el niño pequeño que fue antes… hasta lanzarse hacia ella como si ella pudiera con él y no importara nada más. Amor verdadero, solo con las madres se muestra el niño interior”, señalaron varios internautas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD