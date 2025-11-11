¡Conmovedor! No le importó nada: hijo sale corriendo de la cancha para abrazar a su madre

El amor de una madre es incomparable, y así lo demostró este joven futbolista, que salió de prisa desde la cancha para abrazarla, como se puede ver en un video publicado en redes sociales, el cual ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios.

De inmediato, las redes sociales se inundaron de comentarios tiernos y conmovedores, destacando el momento y la importancia de la madre en la vida de una persona.

“Emocionante, solo una madre e hijo pueden entender esto”, comentaron algunos usuarios.

“Aunque ya sea mayor, con hijos y todo, siempre al lado de mamá se corre como si fuéramos niños”, escribió otro.

“Lo que más me gustó fue ver cómo se sintió con su mamá como el niño pequeño que fue antes… hasta lanzarse hacia ella como si ella pudiera con él y no importara nada más. Amor verdadero, solo con las madres se muestra el niño interior”, señalaron varios internautas.

