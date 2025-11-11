Promesa cumplida entre Jaime Paz Zamora y George Bush: ¿el crucifijo familiar regresará a Bolivia?

Una historia poco conocida de la diplomacia boliviana volvió a cobrar relevancia 35 años después: la promesa hecha entre el expresidente Jaime Paz Zamora y el entonces mandatario estadounidense George Bush padre, quien se comprometió a devolver un crucifijo familiar cuando uno de los hijos del líder boliviano llegara a la Presidencia. Con la posesión de Rodrigo Paz Pereira, esa promesa histórica está a punto de cumplirse.

En 1990, durante una visita oficial a la Casa Blanca, Jaime Paz Zamora entregó a George Bush padre un crucifijo antiguo y de profundo valor espiritual perteneciente a su familia.

Según documentos y testimonios históricos, Bush inicialmente intentó rechazar el obsequio debido a su carácter sentimental. Sin embargo, ante la insistencia de Paz Zamora, el mandatario estadounidense aceptó la reliquia.

La entrega del crucifijo no quedó solo como un gesto protocolar. Entre ambos presidentes se selló un compromiso: el crucifijo sería devuelto a la familia Paz cuando uno de los hijos del expresidente boliviano asumiera la primera magistratura del país.

El historiador Andrés Guzmán destacó la dimensión simbólica del hecho. “Este episodio muestra la cercanía con la religión y el catolicismo simbolizada en el crucifijo, que forma parte de toda esta anécdota histórica”, explicó.

Días después de la visita, la Casa Blanca envió una carta formalizando el acuerdo. El documento, fechado el 10 de mayo de 1990, señala:

“Adjunto en esta nota, al fondo de la caja, una cruz. El presidente Paz me dijo que se trataba de una reliquia familiar. La biblioteca Bush debe tomar nota de que esta cruz debe ser devuelta a la familia Paz cuando uno de sus hijos preste juramento como presidente de Bolivia. George Bush”, señala el documento, firmada por el presidente estadounidense.

Tres décadas y media después, el acuerdo retorna al centro de la escena. Con la reciente posesión de Rodrigo Paz Pereira, hijo de Jaime Paz Zamora, como presidente constitucional de Bolivia, la condición del pacto se ha cumplido.

Durante el acto de posesión de Rodrigo Paz, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, recordó públicamente la anécdota y aseguró que el crucifijo volverá a manos de la familia Paz, cerrando así uno de los episodios más curiosos y simbólicos de la diplomacia bilateral entre Bolivia y Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play