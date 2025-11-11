¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este martes 11 de noviembre en Bolivia?

Según datos emitidos este martes 11 de noviembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 10.12 (BOB), y un precio de compra de 10.22 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de domingo sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 10.17 (BOB) y en esta jornada se registra 10.12 (BOB).

En tanto el precio para la compra se registró la pasada jornada 10.20 (BOB), y en esta jornada registra la cifra de 10.22 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este martes una variación, ya que a la compra se registra en 10.19 (BOB), y 10.12 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

