Preocupación en Oriente: Jairo Quinteros se rompe el tendón de Aquiles

Tras realizarse los estudios médicos complementarios, se determinó que Quinteros presenta una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, por lo que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días según informó el club.

El club compartió el siguiente comunicado oficial:

"El Club Oriente Petrolero informa a toda su hinchada y a la opinión pública que el jugador Jairo Quinteros sufrió una lesión durante el partido frente a Blooming. Tras realizarse los estudios médicos complementarios, se determinó que el futbolista presenta una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, motivo por el cual deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

El club, a través de su cuerpo médico, brindará todo el apoyo necesario para su pronta recuperación.

"Desde el Club Oriente Petrolero deseamos a Jairo una pronta y exitosa recuperación. Todo el grupo estará acompañándolo y brindándole su apoyo en este momento difícil, porque Oriente es familia."

Oriente Petrolero pierde a un defensor clave para el resto de la temporada y deberá buscar alternativa en la última línea del equipo.

