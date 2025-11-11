TEMAS DE HOY:
¡Por estafadora! Juzgan a polémica vidente que afirmaba multiplicar pizzas y predecir cataclismos

La polémica vidente se hizo conocida por anunciar "apariciones" de la Virgen, que luego fueron descartadas por el Vaticano.

EFE

11/11/2025 12:00

Juzgan a polémica vidente que afirmaba multiplicar las pizzas
Roma, Italia

Escuchar esta nota

La polémica vidente Gisella Cardia, conocida por anunciar "apariciones" de la Virgen en la localidad romana de Trevignano y por afirmar que tenía la capacidad de multiplicar el tamaño de las pizzas, será juzgada en abril acusada de estafar a los fieles con "falsos milagros".

El Tribunal de Civitavecchia (centro de Italia) confirmó este martes el envío a juicio de Cardia y su esposo, Gianni Cardia, por fraude agravado, según informaron los medios italianos.

Tras dos años de investigación a raíz de varias denuncias de presuntas víctimas de la estafa, la Fiscalía sostiene que la pareja habría falsificado "apariciones" de la Virgen y predicho "futuros cataclismos, como terremotos", con el fin de obtener donaciones para el culto de la Virgen de Trevignano.

En concreto, se les acusa de haber recolectado hasta 365.000 euros de los fieles, una suma que, según la acusación, "no fue destinada a las obras benéficas previstas en el estatuto de la asociación".

En junio de 2024, el Dicasterio vaticano para la Doctrina de la Fe rechazó las apariciones anunciadas por Cardia al no apreciar ningún elemento "sobrenatural".

En una entrevista, Cardia, cuyo nombre real es María Giuseppa Scarpulla, llegó a afirmar que había logrado multiplicar el tamaño de una pizza o de un plato de ñoquis para alimentar a un gran número de invitados en su propia casa.

Los fenómenos protagonizados por la supuesta vidente, con antecedentes penales por una bancarrota, empezaron en 2016 y lograron crear una suerte de culto que cada día 3 congregaba en Trevignano a numerosos fieles para asistir a los supuestos milagros.

Además, Cardia y sus acólitos contaban con una página de internet donde cada mes publicaban los supuestos mensajes de la Virgen junto a indicaciones y coordenadas bancarias para efectuar donaciones.

El juicio comenzará el próximo 7 de abril en el Tribunal de Civitavecchia.

EFE

