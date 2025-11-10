TEMAS DE HOY:
¡Impactante! Una pareja en Barcelona graba su cita y aparece Leo Messi

El video captura el momento exacto en que giran la cabeza y sus caras pasan de la euforia romántica al shock total.

Milen Saavedra

10/11/2025 19:11

Barcelona, España

Lo que iba a ser un simple video romántico para TikTok se convirtió en el clip más codiciado del día. Una pareja en Barcelona jamás imaginó que su cita a la luz de las farolas contaría con el invitado más inesperado y legendario del fútbol: Lionel Messi.

La escena es de película: ella, radiante, sostiene un impresionante ramo de flores violetas que su novio acaba de regalarle para hacer de la noche del 9 de noviembre un recuerdo inolvidable. Se abrazan, se besan... y justo en ese instante de pura magia romántica, ocurre lo imposible.

Como un fantasma, pero uno que ha ganado ocho Balones de Oro, el mismísimo Leo Messi cruza caminando justo detrás de ellos. El astro argentino, con una tranquilidad que contrasta con el caos que provoca su sola presencia, pasa desapercibido por unos instantes, como si fuera un vecino más.

Si bien la pareja tarda un segundo en procesar lo que ven sus ojos, la toma es clara: es Messi. El video captura el momento exacto en que giran la cabeza y sus caras pasan de la euforia romántica al shock total. Su cita ya no era solo un momento de pareja; se había transformado en una anécdota que contarían el resto de sus vidas.

El texto original del video, con un toque de humor, lo resumió perfectamente: "Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable."

Mira el video:

 

 

