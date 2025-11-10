Quezada: “Es inconcebible que un juez pierda la vida por ejercer sus funciones”

La madrugada del jueves, el juez Wilber Cruz Arancibia, de 38 años, fue asesinado a balazos en Villa Tunari, Cochabamba, en un hecho que ha conmocionado a todo el país.

Según los primeros reportes policiales, tres disparos acabaron con su vida en presencia de su hijo, lo que evidencia la frialdad con la que actuaron los sicarios. Junto al cuerpo se encontró una nota que decía: “Por no cumplir tu trabajo, te lo advertimos Cristina”, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con su labor judicial.

En entrevista con El Mañanero, Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, calificó el hecho como “un acto cobarde e infame”. Añadió que “no podemos concebir que una autoridad judicial, haya actuado bien o mal, pierda la vida por ejercer sus funciones. Es inconcebible quitarle la vida a otro ser humano”.

Quezada también remarcó que este asesinato constituye un precedente inédito en la historia judicial del país. “Es la primera vez en la historia que ocurre un atentado de sicariato contra una autoridad judicial”, afirmó.

A su juicio, este hecho demuestra “el crecimiento de la inseguridad que hoy afecta a todo el Estado boliviano” y que, en su opinión, “es consecuencia de 19 años de un Estado fallido”.

El presidente del Tribunal exhortó al nuevo gobierno a fortalecer la institucionalidad del Órgano Judicial. “Esperamos que este nuevo gobierno tenga la solvencia para asignar mejores condiciones al sistema judicial, tanto en lo funcional como en lo administrativo”, dijo.

También destacó que el respeto a la independencia de poderes y la autonomía presupuestaria son condiciones indispensables para recuperar la confianza ciudadana en la justicia.

