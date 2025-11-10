Lágrimas y lamidas: El emotivo reencuentro de Jeanine Áñez con su perrito Reinaldo tras casi cinco años

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, protagonizó un momento de profundo y puro afecto al reencontrarse con su mascota, Reinaldo, un perrito de seis años que adoptó durante su gestión presidencial. Este emotivo abrazo se produce después de que la exmandataria pasara casi cinco años privada de libertad.

El video del encuentro, capturado en el aeropuerto de Trinidad, muestra la inmensa alegría de ambos. Tras el anuncio de su liberación, la exmandataria expresó su deseo de volver a ver a su fiel compañero, y el momento no decepcionó.

El emotivo reencuentro de Jeanine Áñez con su perrito Reinaldo. FOTO/Sharckmann @APGNoticiasBo

Un amor incondicional que conmueve

El perrito, un cocker spaniel de pelaje dorado, corrió hacia Áñez, quien estaba visiblemente conmovida y llorando de felicidad.

Reinaldo la recibió moviendo la cola frenéticamente y lanzándose a sus brazos. Áñez lo abrazó con fuerza y le dio besos mientras el perrito le respondía con múltiples lamidas en el rostro. Entre lágrimas, la expresidenta pronunció palabras de cariño: "Mi dulce, cómo te extrañé" y "No me voy a ir, no me voy a ir más".

La familia de Áñez con la mascota. FOTO/Sharckmann @APGNoticiasBo

Según la información proporcionada, Reinaldo fue adoptado por Áñez durante los días en que ejerció la Presidencia. Durante su encarcelamiento, el can permaneció bajo el cuidado de sus familiares, esperando pacientemente el regreso de su dueña.

El emotivo reencuentro, acompañado en el fondo por el sonido de una banda musical que celebraba su llegada, sella un nuevo capítulo en la vida de ambos tras la anulación de la sentencia que la mantenía en prisión desde marzo de 2021.

Vea el video:

