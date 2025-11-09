De los excesos a la fe: la impactante transformación del hombre más tatuado de Brasil

Durante años, Leandro de Souza fue conocido como “el hombre más tatuado de Brasil”. Su cuerpo, cubierto en un 95% por tinta, lo convirtió en una figura impactante: más de 170 tatuajes recorrían su piel, desde los pies hasta la cabeza. Pero su historia dio un giro radical. Hoy, con 36 años, Leandro sorprende con un nuevo rostro —casi irreconocible— tras comenzar un proceso para eliminar los tatuajes de su cara y dejar atrás una vida marcada por las adicciones y el dolor.

Programador y fotógrafo, Leandro se hizo su primer tatuaje a los 13 años. Con el tiempo, su cuerpo se transformó en una verdadera obra de arte… o una prisión. “Era una atracción en los eventos, me sentía como un animal de circo”, recordó en una entrevista con el medio brasileño G1.

Su caída comenzó después de un divorcio. Durante nueve años vivió sumido en un círculo de drogas, alcohol y excesos. Probó cocaína, éxtasis y LSD; terminó preso y viviendo en la calle. “Ya no soportaba la vida que llevaba”, confesó.

El punto de inflexión llegó hace dos años, cuando se convirtió al evangelismo mientras residía en un albergue. Desde entonces, inició un proceso profundo de cambio: físico, espiritual y emocional. Comenzó dolorosas sesiones de láser en una clínica de San Pablo para borrar los tatuajes de su rostro y recuperar su imagen original.

“En 2023 gané el premio al hombre más tatuado de Brasil en la Expo Internacional del Tatuaje de Santa Rosa. Vivía de fiesta, entre sexo, drogas y rock’n’roll. Los tatuajes no son cosa del diablo; el problema era que no sabía cómo lidiar con eso”, contó.

Este año, tras su quinta sesión, Leandro publicó un video en Instagram mostrando los resultados y agradeciendo el proceso. “Todo se trata de Jesucristo”, escribió. Las sesiones, explicó, son extremadamente dolorosas, incluso con anestesia. “El dolor es horrible, pero es parte del precio de las cosas que hice en el pasado”, reconoció.

Hoy, Leandro dice sentir que su dignidad fue restaurada. Consiguió un trabajo estable y asegura que su entorno se ha sorprendido con su cambio. En sus redes se lo ve predicando en las calles de San Pablo, llevando su testimonio a cárceles y hogares.

“Hoy hago evangelismo callejero, misiones, llevo la palabra a padres y niños que están en prisión”, contó el hombre, padre de un niño de 11 años.

Su transformación va más allá de lo físico. “Ya no soportaba la vida que llevaba”, repite, como un mantra que resume su renacimiento. De un cuerpo cubierto de tinta a una fe que lo impulsa a empezar de nuevo, Leandro de Souza no solo borró sus tatuajes, sino también las huellas más oscuras de su pasado.

