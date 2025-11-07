Un momento tan esperado como emotivo se vivió en el Zoológico de Berlín: un bebé hipopótamo realizó su primera inmersión en la Hippo Bay, acompañado por su madre, Nala, ante la mirada atenta de decenas de visitantes.

El zoológico compartió el video del debut acuático en sus redes sociales, donde rápidamente se viralizó por la ternura de la escena. En las imágenes se observa a la cría —nacida en septiembre— moviéndose con agilidad bajo el agua, alternando breves inmersiones con momentos en la superficie, siempre cerca de su madre.

El personal del zoológico describió el comportamiento del pequeño como “tranquilo, curioso y activo”, y aseguró que todo el proceso fue cuidadosamente supervisado para garantizar su bienestar.

“El objetivo era permitir que el bebé explore el entorno acuático de manera segura, respetando su ritmo de adaptación y manteniendo distancia con el público”, indicó la institución en un comunicado.

La presentación marcó el primer contacto de la cría con el agua frente al público, y según los cuidadores, este tipo de exposición gradual es una fase esencial en el desarrollo de los hipopótamos jóvenes.

