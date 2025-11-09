“Es violeta, como La Libertad Avanza”: Milei fascinado con el regalo del presidente boliviano Rodrigo Paz

Luego de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz mantuvo un breve y cordial encuentro con Javier Milei. Ambos líderes intercambiaron elogios y manifestaron su voluntad de impulsar una reunión bilateral para avanzar en una “agenda en común” entre ambos países miembros del Mercosur.

La buena sintonía quedó reflejada en el intercambio de obsequios. Paz le entregó a Milei una piedra conocida como “bolivianita”, un mineral característico de Bolivia que combina los colores violeta y amarillo.

“Me encanta y encima es de color violeta”, expresó Milei al recibir el regalo, haciendo alusión al tono que identifica a La Libertad Avanza (LLA).

El significado de la bolivianita

Durante la conversación, Paz explicó que la bolivianita es una fusión natural entre la amatista y el citrino, minerales que dan lugar a un colorido particular.

“Según el crisol que se le dé, el perfil genera los tres colores”, señaló el mandatario boliviano al presentarle el obsequio.

Milei, entusiasmado con la piedra, respondió:

“Hoy es violeta y es el color nuestro. La Libertad Avanza es violeta”, comentó entre risas y gestos de complicidad con los presentes.

Intercambio de regalos y gestos políticos

Por su parte, el Gobierno argentino obsequió a Paz un bolso de cuero argentino, que el flamante presidente boliviano dijo probablemente será utilizado por sus hijas.

“Es una belleza, solo que no me da a durar”, bromeó Paz junto a su esposa, la primera dama María Elena Urquidi.

El mandatario boliviano aprovechó la ocasión para invitar a Milei a una reunión bilateral próximamente.

“Queremos retomar una agenda común para una nueva etapa”, expresó.

“Sos bienvenido, quedate tranquilo. Que lo coordinen los cancilleres. Va a ser una linda reunión”, respondió Milei.

La llegada de Rodrigo Paz al poder marca el fin de dos décadas de gobiernos socialistas en Bolivia, en medio de una profunda crisis económica. Para la administración argentina, su asunción representa una oportunidad de fortalecer lazos tras la etapa de frialdad diplomática con Luis Arce, sucesor de Evo Morales.

Milei incluso comparó la situación de Paz con la que él vivió al asumir la presidencia:

“Yo sé lo que estás recibiendo. Te lo puedo decir por experiencia propia. En lo que creas que podamos ayudarte, a la orden”, aseguró el mandatario argentino.

Una visita breve a Bolivia

Milei llegó al país andino tras una semana de intensa actividad internacional, que incluyó una disertación en el America Business Forum en Miami y una visita espiritual a Nueva York.

En Bolivia, su agenda contempló el encuentro con Paz Pereira y la asistencia a la entrega del bastón de mando. Posteriormente, el presidente argentino regresará a Buenos Aires.

