Bayern Múnich vio interrumpida su racha de victorias consecutivas, pero logró mantener su invicto tras empatar 2-2 con Unión Berlín en la décima fecha de la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz fue protagonista al marcar un golazo que aseguró el empate para su equipo.

El tanto llegó en un momento complicado, con un defensor encima y el portero bien posicionado. Díaz logró superar la presión, sortear al rival y rematar con potencia, imposible de detener para el arquero. Este gol se suma a una semana intensa para el delantero, quien también anotó un doblete ante el PSG y vivió la expulsión en la Champions League.

Durante el encuentro, Díaz completó los 90 minutos, remató en dos ocasiones, recuperó cinco balones y ganó cuatro de siete duelos individuales, mostrando su influencia en el juego del Bayern.

Con 28 puntos, Bayern se mantiene en la cima de la Bundesliga y se prepara para recibir al Friburgo en la jornada 11, el próximo sábado 22 de noviembre.

