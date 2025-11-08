Corea del Norte se consagra campeona del Mundial Femenino Sub-17

La selección femenina sub-17 de Corea del Norte ganó su segundo Mundial consecutivo de la categoría tras superar con una victoria contundente a los Países Bajos, derrotada 3-0 tras una primera parte excelsa de su rival.



El dominio de Corea del Norte en las categorías inferiores del fútbol femenino mundial empieza a ser una realidad. Si el año pasado superó en la final a España desde la tanda de penaltis, en esta ocasión no tuvo la necesidad de llegar tan lejos y le bastaron 45 minutos para llevarse la victoria y sumar su cuarto título de la historia.



Países Bajos no fue rival desde el pitido inicial. En apenas un cuarto de hora, ya iba por detrás en el duelo con un tanto de Kim Wom-Sim, que abrió el marcador con un cabezazo a bocajarro ante una defensa timorata que permitió rematar a la jugadora coreana sin oposición.



Apenas cuatro minutos después, Corea del Norte alargó su ventaja. En esta ocasión, fue Pak Rye-Yong quien, prácticamente a puerta vacía, y después de una asistencia de Ri-Kyong-Im desde la banda izquierda, celebró el segundo tanto para su país.



Países Bajos, hundida, no pudo frenar el huracán de la selección coreana, y se llevó su último chasco tras un error garrafal de la guardameta Groothoff, que en un despeje mandó la pelota contra el pie derecho de Ri Ui-Gyong, que prácticamente sin querer cerró la cuenta de su equipo.



En el segundo tiempo, Corea del Norte levantó el pie del acelerador y no tuvo problemas para mantener una renta imposible de levantar para los Países Bajos, que no tuvo más remedio que hincar la rodilla y rendirse ante las dominadoras del fútbol mundial en la categoría sub-17.



-- Ficha técnica:



3.- Corea del Norte: Kim Son-Gyong; Kim Su-Rim, Ri Jin-A, Ryu Jin-Ju, Yun Jin-A; Pak Rye-Yong (Ri Ye-Rim, min. 83), Ri-Kyong-Im, Eh Chong-Gum, Ri Ui-Gyong; Kim Won-Sim y Yu Jong-Hyang.



0.- Países Bajos: Groothoff; Hubert (Van der Linden, min. 58), Renfurm (Derks, min. 81), Weerelts, Thomassen, Rietveld; Pennock, Van der Vliet (Vinckers, min. 58), Gelevert, Touzani (Van Hunnik, min. 67); y Altena (Dap, min. 46).



Goles: 1-0, min. 14: Kim Wom-Sim; 2-0, min. 18: Pak Rye-Yong; 3-0, min. 42: Ri Ui-Gyong.



Árbitra: Olatz Rivera (España).



Incidencias: final del Mundial sub-17 de Marruecos disputada en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. EFE

