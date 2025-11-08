Vicepresidente Lara: “Se viene una gran batalla y vamos a ganar las subnacionales”

Pasadas las 19:30 horas, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara se trasladó hasta la avenida Camacho de la ciudad de La Paz para participar de la festividad organizada tras su posesión como vicepresidente.

Durante el acto, Lara aseguró a la ciudadanía que no olvidará ninguna comunidad, provincia o departamento y reafirmó su compromiso de cumplir las promesas realizadas durante su campaña.

“De aquí en adelante a demostrar y cumplir lo que hemos prometido. Yo no me olvido, tengo palabra y principios, pero todo es etapa por etapa”, expresó.

El vicepresidente destacó que su función incluye la coordinación de políticas de Estado con municipios y gobernaciones, y anunció que el partido se prepara para enfrentar un nuevo desafío: las elecciones subnacionales.

“Es importante que en las subnacionales propongamos candidatos nuevos y comprometidos con la honestidad, que rechacen la corrupción y estén enfocados en ejecutar proyectos que beneficien a sus comunidades”, señaló.

Asimismo, llamó a la población a involucrarse en la selección de candidatos para gobernaciones y alcaldías, asegurando que se dará oportunidad a quienes sean capaces y que actúen siempre en consenso con el pueblo. “Queremos llevar a las candidaturas a los mejores hombres y mujeres que sean honestos y quieran trabajar por sus pueblos. Se viene una gran batalla y, como sabemos ganarlas, vamos a ganar las subnacionales”, concluyó.

El acto en la avenida Camacho reunió a autoridades y ciudadanos, quienes celebraron la asunción de Lara y se preparan para la etapa electoral que se avecina.

