En vivo por Red Uno: La Verde Sub-17 enfrenta a Catar este domingo

La selección boliviana de fútbol Sub-17 disputará este domingo su último encuentro del Grupo A del Mundial frente a Catar, a partir de las 11:45. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de las pantallas de Red Uno y en el sitio web reduno.com.bo.

Bolivia llega al encuentro con la necesidad de una goleada para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. El equipo viene de una dura derrota por 4-0 contra Italia, mientras que Catar empató 1-1 frente a Sudáfrica.

Con una diferencia de goles de menos seis, La Verde Sub-17 deberá ganar por un amplio margen y esperar los resultados de los demás equipos para aspirar a estar entre los ocho terceros que accederán a los dieciseisavos de final.

Los seguidores del equipo boliviano tienen una cita obligada con Red Uno este domingo para apoyar y seguir cada jugada de La Verde Sub-17 en el Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play