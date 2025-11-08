TEMAS DE HOY:
En vivo por Red Uno: La Verde Sub-17 enfrenta a Catar este domingo

El último partido de Bolivia en el Grupo A del Mundial Sub-17 será este domingo y se podrá seguir en vivo por las pantallas de la Red Uno y su sitio web. 

Martin Suarez Vargas

08/11/2025 19:45

Jugadores de la selección boliviana de fútbol de la categoría Sub17. Foto: Internet.
La selección boliviana de fútbol Sub-17 disputará este domingo su último encuentro del Grupo A del Mundial frente a Catar, a partir de las 11:45. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de las pantallas de Red Uno y en el sitio web reduno.com.bo.

Bolivia llega al encuentro con la necesidad de una goleada para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. El equipo viene de una dura derrota por 4-0 contra Italia, mientras que Catar empató 1-1 frente a Sudáfrica.

Con una diferencia de goles de menos seis, La Verde Sub-17 deberá ganar por un amplio margen y esperar los resultados de los demás equipos para aspirar a estar entre los ocho terceros que accederán a los dieciseisavos de final.

Los seguidores del equipo boliviano tienen una cita obligada con Red Uno este domingo para apoyar y seguir cada jugada de La Verde Sub-17 en el Mundial.

