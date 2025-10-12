La Sub-17 de Bolivia inicia su concentración rumbo al Mundial de Qatar

Bolivia inicia este lunes su concentración cerrada en Santa Cruz con el objetivo de llegar en la mejor forma al Mundial Sub-17 de Qatar, que arrancará el próximo 3 de noviembre. La Verde juvenil, que vuelve a una cita mundialista después de casi cuatro décadas, afina los últimos detalles antes de viajar a Argentina para disputar dos partidos amistosos.

Entre los jugadores convocados destaca Luis Sabja, mediocampista de Bolívar, quien expresó su entusiasmo por esta nueva etapa.

“Estamos esperando ya con ansias, entramos a lo que es concentración cerrada. El miércoles viajamos a Argentina a un par de amistosos y de ahí partimos a Qatar”, afirmó el joven futbolista en entrevista con la Red Uno.

Sabja también compartió sus sensaciones antes del debut:

“Nervios siempre va a haber, pero estamos esperando con muchas ganas el partido con Sudáfrica, que es el primero”. Bolivia debutará el 3 de noviembre ante Sudáfrica a las 8:30 de la mañana, luego enfrentará a Italia el 6 y cerrará la fase de grupos el 9 frente al anfitrión Qatar.

El mediocampista cerró con un mensaje al país:

“Pedimos que nos apoyen, que nos estén mirando, su apoyo será fundamental en el Mundial”.

Mira la programación en Red Uno Play