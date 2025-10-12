TEMAS DE HOY:
Deportes

La Sub-17 de Bolivia inicia su concentración rumbo al Mundial de Qatar

La selección juvenil comenzará este lunes su preparación cerrada en Santa Cruz antes de viajar a Argentina para disputar amistosos y luego encarar el Mundial Sub-17, tras 38 años de ausencia. 

Martin Suarez Vargas

11/10/2025 21:36

Jugadores de la selección boliviana Sub-17.
Santa Cruz, Bolivia.

Bolivia inicia este lunes su concentración cerrada en Santa Cruz con el objetivo de llegar en la mejor forma al Mundial Sub-17 de Qatar, que arrancará el próximo 3 de noviembre. La Verde juvenil, que vuelve a una cita mundialista después de casi cuatro décadas, afina los últimos detalles antes de viajar a Argentina para disputar dos partidos amistosos.

Entre los jugadores convocados destaca Luis Sabja, mediocampista de Bolívar, quien expresó su entusiasmo por esta nueva etapa.

“Estamos esperando ya con ansias, entramos a lo que es concentración cerrada. El miércoles viajamos a Argentina a un par de amistosos y de ahí partimos a Qatar”, afirmó el joven futbolista en entrevista con la Red Uno.

Sabja también compartió sus sensaciones antes del debut:

“Nervios siempre va a haber, pero estamos esperando con muchas ganas el partido con Sudáfrica, que es el primero”. Bolivia debutará el 3 de noviembre ante Sudáfrica a las 8:30 de la mañana, luego enfrentará a Italia el 6 y cerrará la fase de grupos el 9 frente al anfitrión Qatar.

El mediocampista cerró con un mensaje al país:

“Pedimos que nos apoyen, que nos estén mirando, su apoyo será fundamental en el Mundial”.

