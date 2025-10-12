Tuto Quiroga llama a respetar las reglas del debate presidencial

A pocas horas del gran debate presidencial rumbo al balotaje, el candidato Jorge "Tuto" Quiroga manifestó su preocupación por el cumplimiento de las reglas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exhortó a su contendiente a mantener un nivel de respeto durante el evento.

“El anterior debate estaba así firmado, ¿no? De que no se podía hacer alusiones, ni hacer insultos, ni ataques personales, ni llevar documentos, y se pasaron por el forro las reglas”, afirmó.

El candidato enfatizó que el respeto por las normas del debate es un reflejo del compromiso con la democracia: “Como dijo J.P., si no respetan las reglas del debate, ¿van a respetar el reglamento de debate, las leyes, la Constitución?”.

Quiroga destacó que su participación, junto a su binomio, estará centrada en plantear soluciones concretas a los problemas que enfrentan las familias bolivianas.

También se refirió a las preocupaciones cotidianas de la población: “Entendemos las angustias de las familias bolivianas. Desesperados cuando van al mercado porque la platita no alcanza, angustiados por las colas interminables por diésel y gasolina”.

Finalmente, remarcó que aprovechará cada minuto del debate para presentar su visión de país. “Vamos a ir a hacer propuestas… para construir una Bolivia donde se termine la crisis, donde se genere empleo, donde llegue inversión. Y el tiempo que nos den lo vamos a usar para ello. Si del otro lado quieren seguir echando barro, quédense solos en el barro”, concluyó.

El debate se realizará este domingo en la ciudad de La Paz a las 21:00 y será transmitido en vivo por Red Uno de Bolivia.

