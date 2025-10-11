TEMAS DE HOY:
¡Faltó Lara! Rodrigo Paz cierra campaña del PDC en El Alto rumbo al balotaje del 19 de octubre

El candidato presidencial encabezó una concentración en la avenida Panorámica, acompañado por militantes y legisladores electos del Partido Demócrata Cristiano.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/10/2025 18:58

Foto: APG Bolivia
El Alto, Bolivia

Este sábado se llevó a cabo el cierre de campaña del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la ciudad de El Alto, liderado por el candidato presidencial Rodrigo Paz, en el marco del balotaje previsto para el próximo 19 de octubre.

La ausencia de Edmand Lara fue notoria durante el cierre de campaña, sin embargo, desde sus redes sociales, el candidato a vicepresidente de PDC explicó que podría asistir porque debe acompañar a su esposa a un análisis médico.

La jornada inició alrededor de las 11 de la mañana con una concentración en la avenida Juan Pablo II, desde donde militantes y simpatizantes se dirigieron hacia la avenida Panorámica, punto central del evento. 

Durante el evento, se esperaba la presentación de agrupaciones musicales, que formaban parte de la programación de este cierre de campaña. La música, junto al entusiasmo de los asistentes, acompañó las intervenciones políticas del día.

El candidato Rodrigo Paz estuvo presente y brindó declaraciones sobre sus propuestas y su programa de gobierno, en el marco de la segunda vuelta electoral. Junto a él participaron diputados y senadores electos del PDC, quienes también acompañaron el acto y reforzaron el apoyo a la fórmula presidencial.

