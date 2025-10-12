Juan Carlos Monrroy será moderador en el Gran Debate Presidencial de este domingo

Este domingo se llevará a cabo el gran debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un evento clave en el marco del balotaje previsto para el 19 de octubre.

La cita será en la ciudad de La Paz a partir de las 21:00 horas, y podrá seguirse en vivo a través de las pantallas de la Red Uno de Bolivia.

Juan Carlos Monrroy, reconocido presentador de nuestra casa televisiva, será uno de los moderadores encargados de conducir este importante encuentro entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.

“Se está ya preparando toda la logística porque es un debate muy importante y algo histórico en el marco del balotaje. Todos los detalles se están afinando para que la población pueda conocer las propuestas de sus candidatos”, señaló Monrroy.

El debate promete ser un espacio decisivo para que la población conozca en detalle las propuestas de los aspirantes a la presidencia. Los otros dos moderadores del evento serán Jorge Tejerina y Maywa Jauregui.

Mira la programación en Red Uno Play