TEMAS DE HOY:
Captación de menor Inseguridad

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Juan Carlos Monrroy será moderador en el Gran Debate Presidencial de este domingo

El reconocido presentador de Red Uno estará a cargo de la moderación de este evento histórico organizado por el Tribunal Supremo Electoral.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/10/2025 20:32

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este domingo se llevará a cabo el gran debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un evento clave en el marco del balotaje previsto para el 19 de octubre. 

La cita será en la ciudad de La Paz a partir de las 21:00 horas, y podrá seguirse en vivo a través de las pantallas de la Red Uno de Bolivia.

Juan Carlos Monrroy, reconocido presentador de nuestra casa televisiva, será uno de los moderadores encargados de conducir este importante encuentro entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.

“Se está ya preparando toda la logística porque es un debate muy importante y algo histórico en el marco del balotaje. Todos los detalles se están afinando para que la población pueda conocer las propuestas de sus candidatos”, señaló Monrroy.

El debate promete ser un espacio decisivo para que la población conozca en detalle las propuestas de los aspirantes a la presidencia. Los otros dos moderadores del evento serán Jorge Tejerina y Maywa Jauregui.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD