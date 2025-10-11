Hay alerta por altas temperaturas y fuertes vientos: ¿Qué departamentos serán afectados este domingo?

Cinco regiones atravesarán una jornada calurosa con vientos que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora.
11/10/2025 16:38
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas de prioridad naranja debido al incremento de las temperaturas y a la presencia de vientos moderados a fuertes en gran parte del país durante este domingo 12 de octubre.
Según el reporte, se prevén temperaturas extremas que oscilarán entre 35°C y 42°C, afectando principalmente a los siguientes departamentos:
Tarija: Provincias Arce, Gran Chaco, O’Connor, Cercado y el este de Avilés y Méndez.
Cochabamba: Provincias del norte de Carrasco y noreste de Chapare.
Santa Cruz: Provincias Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Sara, Chiquitos, Cordillera, Ichilo, Ñuflo de Chávez, Obispo Santiesteban, Vallegrande, Velasco, Warnes y Manuel María Caballero.
Beni: Provincias Yacuma, Iténez, General José Ballivián, Mamoré, Marbán, Moxos, Vaca Díez y Cercado.
Chuquisaca: Provincias Luis Calvo y el este de Hernando Siles.
Además, el Senamhi informó que se mantiene una alerta por vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h, principalmente en los departamentos de Tarija, Beni, Chuquisaca y Santa Cruz.
Ambas alertas concluyen este domingo 12 de octubre. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente, y asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por los vientos.
