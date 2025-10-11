El dirigente minero de la empresa estatal Huanuni, Mario Argollo, asumió este viernes la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que estuvo por ocho años baja control de Juan Carlos Huarachi.

Esa fue una de las decisiones centrales del XVIII Congreso Ordinario de la Central Obrera Boliviana (COB) de Cobija, Pando.

Argollo agradeció el apoyo de sus compañeros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de los trabajadores del país para su elección.

“Estamos en la obligación de recuperar el rol de la COB, que aglutina a todos los trabajadores del país”, afirmó.

El congreso también rechazó el informe económico de la Gestión 2019 -2025, liderada por Huarachi, y determinó que él y los miembros de su directorio no podrán volver a fungir cargos sindicales.

De igual manera, ratificaron las resoluciones emanadas del XXXIII Congreso Nacional Minero de la FSTMB, realizado en marzo en la localidad de Tupiza, donde se determinó por unanimidad remitir al Tribunal Nacional Disciplinario de la COB a José Rebozo, Juan Carlos Huarachi, Rodolfo Pérez y a todo el Comité Ejecutivo saliente (CEN – FSTMB).

Con información de ABI.

