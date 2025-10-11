Reportan nueva subida ¿A cuánto cierra el dólar paralelo este viernes 10 de octubre en Bolivia?

Según datos emitidos la tarde de este viernes 10 de octubre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo en Bolivia se cotiza a Bs 12.85 para la venta y Bs 12.84 para la compra.

En comparación con la jornada anterior, el tipo de cambio registró una leve variación, ya que el jueves el dólar paralelo se cotizaba a Bs 12.59 para la venta y Bs 12.62 para la compra.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó cifras similares: Bs 12.89 para la compra y Bs 12.85 para la venta durante la tarde de este viernes.

El valor del dólar paralelo ha mostrado fluctuaciones constantes en las últimas semanas, aunque se mantiene muy por debajo del pico alcanzado en mayo de este año, cuando llegó a cotizarse hasta en Bs 20 por unidad.

La cotización paralela del dólar continúa siendo uno de los indicadores más seguidos por la población, ante las restricciones en el acceso a divisas.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar Blue

