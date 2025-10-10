El diputado de Creemos, Erwin Bazán, cuestionó este viernes la reciente denuncia y orden de aprehensión contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y aseguró que podría tratarse de una estrategia del Gobierno para desviar la atención de la crisis de combustible que afecta al país.

“El país hoy está viviendo una falta de combustible. La gente está haciendo cola en los surtidores y la gente no puede trabajar por la falta de combustible. Y, sin embargo, hoy sale a la luz una investigación por hechos de presunta corrupción en YPFB, particularmente contrabando”, señaló Bazán durante una conferencia de prensa.

El legislador expresó sus dudas sobre la veracidad de la investigación: “Hasta el día de ayer yo tenía la hipótesis de que el Gobierno estaba entregando a un peón para salvar responsabilidades más arriba, responsabilidades políticas que vienen desde el propio presidente de Bolivia, Luis Arce”.

Bazán cuestionó además si la acción contra Dorgathen es “real, verdadera o una investigación ficticia para generar una cortina de humo justamente por el tema de las filas de combustible”.

El diputado de Creemos insistió en que la investigación debe ser exhaustiva y abarcar todos los niveles:

“Hay una investigación penal iniciada y esta debe llegar hasta lo más alto. No solo a Armin Dorgathen, que es un peón de la corrupción en YPFB y en el gobierno de Luis Arce. Deben caer, debe caer toda la red de corrupción. Incluso la investigación debe llegar hasta quien puso en el cargo a Armin Dorgathen”.

