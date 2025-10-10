Fiscal general: "Orden de aprehensión contra Dorgathen está fundamentada por ley"

El Fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes que la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, está vigente y totalmente fundamentada por la ley, por tanto, debe ejecutar por la policía boliviana.

El fiscal dijo que se continuará con la investigación sobre el supuesto contrabando de gas natural como señala la denuncia presentada por funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia.

“Dicha resolución está realmente fundamentada como manda la Constitución y como manda el principio de objetividad dentro de la ley 260, en ese sentido se ha entregado a la policía boliviana el día de ayer, tanto en el departamento de Santa Cruz y otras unidades policiales y así también lo que es ya la policía de Tarija, para que se pueda dar ejecución al mismo y esta persona pueda ser aprehendida y puesta ante una autoridad fiscal, dijo Mariaca en rueda de prensa.

Agregó que Dorgathen una vez aprehendido puede declarar o no, pero la investigación continuará pese también a las críticas de algunos actores políticos, que cuestionaron porque recién se activa una orden de aprehensión contra el presidente de YPFB.

Mariaca explicó que la orden de aprehensión es sin previa citación porque “al existir, primero los indicios que están en el cuaderno, que ellos mismos han hecho llegar como Aduana, una denuncia de más de 50 hojas. Entonces todos los indicios y elementos que ellos han vertido, no podemos nosotros como ministerio público, calculando políticamente dejar de investigar”, señaló.

No se descarta posibles allanamientos a fin de dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra Dorgathen, manifestó el fiscal general.

