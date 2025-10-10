Transporte pesado de Oruro pide libre importación de combustibles y reunión con el próximo gobierno

El dirigente del transporte pesado en Oruro, Jorge Gutiérrez, lamentó las recientes declaraciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien advirtió que el combustible disponible en el país alcanzará solo para tres días después de la asunción del nuevo gobierno.

“Posiblemente el gobierno nos está tirando una piedrita para que convulsionemos, pero no lo vamos a hacer mientras no pasen las elecciones. Nuestra única esperanza es que el próximo gobierno nos reciba, queremos aportar con un granito de arena”, dijo Gutiérrez a la Red Uno.

El representante del transporte pesado exigió que la próxima administración autorice la libre importación de combustibles sin aranceles, mientras se regulariza el abastecimiento a nivel nacional. Asimismo, reiteró que el sector espera una reunión con las nuevas autoridades para plantear soluciones estructurales al problema energético.

Gutiérrez explicó que muchos transportistas continúan esperando durante varios días en las estaciones de servicio para poder acceder al combustible, lo que genera pérdidas económicas y malestar generalizado.

El dirigente también consideró necesario revisar y eventualmente levantar la subvención a los carburantes, planteando un esquema de transición: “Puede ser parcial, hay muchas formas de solucionar esto, pero por eso queríamos reunirnos con nuestros gobernantes”, expresó.

El sector del transporte pesado de Oruro se mantiene en estado de expectativa y alerta, a la espera de respuestas concretas del próximo gobierno que permitan garantizar el suministro de combustibles y la estabilidad del sistema logístico nacional.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play