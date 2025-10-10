¡Atención padres y tutores! Este es el cronograma oficial de cobro del Bono Juancito Pinto

El Ministerio de Educación confirmó que a partir del lunes 13 de octubre se iniciará en todo el país el pago del Bono Juancito Pinto, incentivo económico que busca reducir la deserción escolar y que este 2025 alcanzará a 2.325.149 estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

El beneficio consiste en el pago único de 200 bolivianos por estudiante que haya asistido a clases durante la gestión escolar. Este monto será entregado a través de padres, madres o tutores, quienes deberán presentarse con su cédula de identidad en las entidades financieras habilitadas.

Para evitar aglomeraciones, el Gobierno dispuso un cronograma nacional de cobro, que rige únicamente en las nueve capitales departamentales y en la ciudad de El Alto.

El calendario está organizado en base a la terminación del número de carnet de identidad:

13 al 19 de octubre : terminaciones 1 y 2

: terminaciones 20 al 26 de octubre : terminaciones 3 y 4

: terminaciones 27 de octubre al 2 de noviembre : terminaciones 5 y 6

: terminaciones 3 al 9 de noviembre : terminaciones 7 y 8

: terminaciones 10 al 16 de noviembre : terminaciones 9 y 0

: terminaciones 17 al 29 de noviembre: cobro libre, sin restricción

El Ministerio de Educación recordó que la restricción por terminación de carnet no aplica en provincias ni áreas rurales, donde el pago se realizará sin restricciones de fechas.

Mira la programación en Red Uno Play