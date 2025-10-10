Alarcón afirma que esquema de Botrading podría extenderse a todas las actividades de YPFB

El diputado Carlos Alarcón manifestó que los hallazgos del caso Botrading revelan indicios de un esquema de corrupción y daños económicos al Estado, que podrían involucrar a las altas autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además, señaló que la nueva denuncia contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, debe investigarse de manera integral.

Según Alarcón, a partir de los primeros días de 2023, YPFB habría implementado un esquema de “corrupción, negociados y mal manejo” mediante una sociedad ficticia en Paraguay.

“Se convirtieron en expertos para burlar la normativa nacional e instalarla en Paraguay; esta sociedad ficticia era un cascarón vacío que no tenía ni un solo dólar para cumplir los requerimientos”, explicó el legislador.

El diputado señaló que, con estos hechos, el presidente de YPFB habría duplicado intermediarios, generando enormes daños económicos al Estado. Respecto a la nueva denuncia, Alarcón enfatizó que es necesario investigar todas las actividades de YPFB, ya que considera que “solo se destapó la punta del iceberg con Botrading” y que este esquema podría involucrar desde ministros de Hidrocarburos hasta funcionarios de menor jerarquía.

La denuncia contra Dorgathen se produce luego de que la Fiscalía de Yacuiba emitiera una orden de aprehensión en su contra por presunto contrabando de exportación agravado, según el artículo 181 de la Ley 1053 de lucha contra el contrabando. El procedimiento fue solicitado por Rodrigo Acuña Sánchez, administrador de la Aduana Frontera – Yacuiba, y Jesús Salvador Vargas Cruz, técnico en gestión aduanera.

Alarcón agregó que la próxima Asamblea Legislativa deberá realizar auditorías para determinar el alcance de los presuntos daños causados al Estado y esclarecer todas las irregularidades vinculadas a la gestión de YPFB.

