Debate presidencial: TSE da a conocer los ejes temáticos y garantiza participación de los candidatos

09/10/2025 9:31
El vocal del TSE, Gustavo Ávila, aseguró este jueves en una entrevista en Red Uno que el Órgano Electoral última detalles de lo que será el debate presidencial, y dijo que el TSE garantizará el proceso y protegerá el voto de los bolivianos.
“Existe una segunda vuelta electoral y nosotros, como Órgano Electoral, vamos a garantizar ese proceso, vamos a proteger el voto de los bolivianos”, manifestó Ávila.
Respecto al debate presidencial, Ávila detalló que se definieron los temas centrales que se tratarán durante el encuentro: economía, contención social, justicia, seguridad ciudadana, minería, hidrocarburos, litio, medio ambiente y agricultura.
Asimismo, indicó que se mejoró el tiempo de participación de los candidatos y se perfeccionó la intervención de los moderadores para asegurar un debate ordenado y equilibrado.
Para este jueves se tiene prevista una reunión con los asesores y representantes de los candidatos con el objetivo de dar a conocer la metodología y ultimar detalles del evento. Ávila ratificó que el debate presidencial está completamente garantizado por el TSE.
