Debate presidencial: TSE da a conocer los ejes temáticos y garantiza participación de los candidatos

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, aseguró este jueves en una entrevista en Red Uno que el Órgano Electoral última detalles de lo que será el debate presidencial, y dijo que el TSE garantizará el proceso y protegerá el voto de los bolivianos.

“Existe una segunda vuelta electoral y nosotros, como Órgano Electoral, vamos a garantizar ese proceso, vamos a proteger el voto de los bolivianos”, manifestó Ávila.

Respecto al debate presidencial, Ávila detalló que se definieron los temas centrales que se tratarán durante el encuentro: economía, contención social, justicia, seguridad ciudadana, minería, hidrocarburos, litio, medio ambiente y agricultura.

Asimismo, indicó que se mejoró el tiempo de participación de los candidatos y se perfeccionó la intervención de los moderadores para asegurar un debate ordenado y equilibrado.

Para este jueves se tiene prevista una reunión con los asesores y representantes de los candidatos con el objetivo de dar a conocer la metodología y ultimar detalles del evento. Ávila ratificó que el debate presidencial está completamente garantizado por el TSE.

Mira la programación en Red Uno Play