Eje troncal y voto indeciso serán clave en el balotaje, según Castedo

Luego de conocerse los resultados por departamentos de la Gran Encuesta Nacional realizada por Red Uno y Captura Consulting, el analista y exvocal del TED Santa Cruz, Fernando Castedo, afirmó que la segunda vuelta será definida por el eje troncal del país.

“El que gane el eje troncal va a ganar las elecciones, y en este momento, el eje troncal está empatado”, afirmó.

Según el análisis de Castedo:

Rodrigo Paz gana en La Paz

Tuto Quiroga gana en Santa Cruz

En Cochabamba hay un empate técnico

Castedo sostuvo que esta distribución refleja un patrón similar al de elecciones anteriores, donde el occidente respalda a Paz (PDC) y el oriente y Tarija a Tuto (Alianza Libre).

“Se vuelve a conformar lo que antes llamábamos La Medialuna”, explicó el analista.

Uno de los puntos que más llamó la atención al analista es la alta proporción de votos indecisos, especialmente en regiones como Beni, donde llegan al 20%.

