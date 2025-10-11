TEMAS DE HOY:
Captación de menor Inseguridad

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Eje troncal y voto indeciso serán clave en el balotaje, según Castedo

El analista Fernando Castedo señaló que la segunda vuelta se definirá en el eje troncal, donde Rodrigo Paz y Tuto Quiroga están empatados. 

Naira Menacho

11/10/2025 0:16

Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia

Escuchar esta nota

Luego de conocerse los resultados por departamentos de la Gran Encuesta Nacional realizada por Red Uno y Captura Consulting, el analista y exvocal del TED Santa Cruz, Fernando Castedo, afirmó que la segunda vuelta será definida por el eje troncal del país.

“El que gane el eje troncal va a ganar las elecciones, y en este momento, el eje troncal está empatado”, afirmó.

Según el análisis de Castedo:

  • Rodrigo Paz gana en La Paz

  • Tuto Quiroga gana en Santa Cruz

  • En Cochabamba hay un empate técnico

Castedo sostuvo que esta distribución refleja un patrón similar al de elecciones anteriores, donde el occidente respalda a Paz (PDC) y el oriente y Tarija a Tuto (Alianza Libre).

“Se vuelve a conformar lo que antes llamábamos La Medialuna”, explicó el analista.

Uno de los puntos que más llamó la atención al analista es la alta proporción de votos indecisos, especialmente en regiones como Beni, donde llegan al 20%.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

06:00

Avatar la leyenda de aang

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

06:00

Avatar la leyenda de aang

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD