Subirana advierte un "final de fotografía" en el balotaje, con fuerte peso de indecisos

A pocos días del balotaje del 19 de octubre, la Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional que revela un escenario muy ajustado entre los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano.

Más allá de los números nacionales, el economista Juan Fernando Subirana hizo un análisis detallado de los resultados por departamento, señalando que la contienda será una verdadera “final de fotografía”.

Según la encuesta, departamentos como Santa Cruz, Tarija y Beni muestran una clara preferencia por Quiroga, con porcentajes de intención de voto que superan el 40%. En cambio, en La Paz y Oruro, la mayoría se inclina hacia Paz. Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Pando presentan resultados muy parejos, lo que subraya la incertidumbre de la elección.

“Hay que puntualizar que el margen de error al nivel departamental sube del 2,2% al 7%, lo que excluye cuatro departamentos del análisis. En los cinco restantes, la tendencia es clara: Santa Cruz, Tarija y Beni apoyan a Quiroga, mientras La Paz y Oruro prefieren a Paz”, explicó Subirana.

En cuanto a las propuestas económicas, Subirana destacó que ambos candidatos presentan planes similares, lo que hace que la credibilidad sea un factor decisivo para el electorado.

“Creo que va por el tema de la credibilidad, por el tema de poder transmitir justamente con solvencia técnica y que además pueda convencer a la población de los tiempos que va a tomar llegar a la solución”, señaló.

Finalmente, el economista advirtió que existe una brecha entre los planes de gobierno presentados inicialmente y las modificaciones que los propios candidatos han realizado durante la campaña, lo que genera incertidumbre en la población.

“Cuando se inscriben los candidatos con sus agrupaciones y partidos, presentan su plan de gobierno y deberían evangelizar a la gente con sus ideas, pero después de la primera vuelta, los propios candidatos han empezado a modificar, y en algunos casos pareciera improvisar, y eso genera incertidumbre”, concluyó.

