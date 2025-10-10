Comisión aprueba ley de diferimiento de créditos y la remite al pleno del Senado

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado aprobó el proyecto de ley que suspende temporalmente los embargos y ejecuciones judiciales vinculados a créditos de vivienda de interés social, además de establecer el diferimiento del pago de cuotas para micro y pequeños prestatarios, con el objetivo de brindar un respiro financiero a sectores afectados por la actual coyuntura económica.

El presidente de la Comisión, senador Benjamín Vargas, informó que el proyecto fue remitido a la Presidencia del Senado para que sea considerado en el pleno la próxima semana.

“Se ha aprobado en la Comisión, seguramente va a llegar a su tratamiento a la plenaria. Con el proyecto no se está entorpeciendo a nadie, no se está perjudicando ni a los bancos ni a los propios prestatarios, sino que estamos garantizando que al hermano prestatario no le judicialicen sus bienes”, explicó Vargas.

El proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de septiembre y remitido al Senado el 16 de septiembre, establece que por el plazo de seis meses a partir de la publicación de la norma se suspenden los embargos, remates, desapoderamientos, ejecuciones de sentencias y otras medidas judiciales relacionadas con estos créditos. Además, cualquier actuación contraria durante ese periodo será nula de pleno derecho.

El proyecto no condona las deudas, sino que difiere temporalmente el pago de cuotas, es decir, permite reprogramar los pagos para que los prestatarios continúen cumpliendo con sus obligaciones una vez concluido el periodo de suspensión.

