Política

Comisión rechaza proyecto de ley para cesar vocales del TSE

El senador, miembro de la comisión, explicó que ahora corresponde al pleno del Senado evaluar el informe para ratificar el rechazo, con lo que la ley queda descarta o caso contrario debatir si aprueban o no.

Hans Franco

10/10/2025 17:47

Foto: Comisión rechaza proyecto de ley para cesar vocales del TSE
La Paz

El senador Luis Adolfo Flores informó que la comisión de Constitución del senado rechazó por unanimidad el proyecto de ley del senador Pedro Benjamín Vargas, que planteaba la cesación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la prórroga de mandato de autoridades del Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo, este informe está siendo derivado a la sesión plenaria del senado para su análisis.

“La sesión de la comisión del Senado ha sesionado hoy y han rechazado por unanimidad el proyecto de Pedro Benjamín Vargas, de procesar y suspender a los vocales del TSE y también de prorrogar al presidente Arce y la Asamblea legislativa, por lo tanto, no existe ningún peligro”, dijo Flores en conferencia de prensa.

El senador, miembro de la comisión, explicó que ahora corresponde al pleno del Senado evaluar el informe para ratificar el rechazo, con lo que la ley queda descarta o caso contrario debatir si aprueban o no.

“El pleno lo que va hacer seguramente es ratificar, si alguien tiene algún otro fundamento de alguna otra norma parecida, tiene que proponer una nueva redacción”.   

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

