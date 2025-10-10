TSE define seis ejes temáticos para el debate presidencial del domingo

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informo que se definió seis ejes temáticos que serán parte del debate presidencial del día domingo 12 de octubre desde las 21:00 horas. Los ejes temáticos tienen entre uno hasta tres temas.

“Estos son los ejes temáticos en los que se van a circunscribir el debate presidencial el día domingo a partir de las 21 horas”, dijo Ávila a la Red Uno.

Los ejes temáticos son:

Primer eje temático: Medidas económicas.

Segundo eje temático: medidas de contención social.

Tercer eje temático: justicia, seguridad jurídica, seguridad ciudadana.

Cuarto eje temático: salud y educación.

Quinto eje temático: hidrocarburos, minería y litio.

Sexto eje temático: agricultura y turismo

El vocal recuerda que en el debate no estará permitida la guerra sucia, pues lo que se busca es tener un voto informado, evitando cualquier tipo de alusiones entre los candidatos.

Se garantiza que los simpatizantes de los candidatos podrán estar presentes en cercanías del Hotel Plaza, donde se realizará el debate. Recuerda que el sorteo de ubicación de los candidatos se realizará a las 19:00 en presencia de los delegados de las dos fuerzas políticas.

