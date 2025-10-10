Diputado de Libre: “Cese de prorrogados es una pulseta entre el TSJ y el TCP"

Como una "pulseta" entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así calificó el diputado por Libre, Rafael López, el pedido de renuncia de los magistrados prorrogados, realizado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo. Aseguró que, si bien la medida es acertada, debió haberse realizado después de las elecciones.

“Hay que reconocer que es bueno el cambio de justicia; somos muy respetuosos de la independencia de los órganos del Estado. En este caso, él (Romer Saucedo) ha querido cambiar la justicia, cambiando a los actores principales. El error de Romer Saucedo fue el tema de los tiempos; no debió poner en riesgo la elección y debió hacerlo después del proceso electoral”, aseguró López.

El diputado señaló que este caso ya fue cerrado y que ahora lo que se debe hacer es enfocarse en el debate del domingo, para que el pueblo pueda decidir quién es el mejor para gobernar el país.

