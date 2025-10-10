Comienzan los cierres de campaña: Libre y PDC alistan actos masivos antes del silencio electoral

La Alianza Libre y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) comenzaron este jueves sus cierres de campaña rumbo al balotaje presidencial del próximo 19 de octubre. Ambos frentes tienen previstos actos simultáneos de concentración en la ciudad de Oruro como parte de sus actividades regionales.

Según los cronogramas oficiales, el PDC cerrará campaña en Santa Cruz el lunes 13 de octubre, mientras que su acto nacional se llevará a cabo el miércoles 15 en Tarija, con presencia de su binomio presidencial y dirigencia nacional.

En tanto, Libre confirmó que su cierre nacional también será el 15 de octubre, en la ciudad de Santa Cruz, con dos escenarios posibles: el Parque Urbano Central o el Cambódromo, donde se espera gran convocatoria de simpatizantes.

Silencio electoral comienza el 15 de octubre

De acuerdo al calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el miércoles 15 de octubre a medianoche comienza el periodo de silencio electoral, momento en el cual queda prohibida toda forma de propaganda política, tanto en medios de comunicación como en redes sociales o eventos públicos.

Este periodo antecede al balotaje presidencial del domingo 19 de octubre, cuando los bolivianos elegirán entre los candidatos de Libre y PDC para la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional.

