Niñera acusada de agredir a niño de dos años en Tipuani es enviada a la cárcel de Obrajes

La justicia determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de Obrajes a la niñera acusada de agredir brutalmente a un niño de dos años en el municipio de Tipuani, norte del departamento de La Paz. La medida fue asumida luego de que se confirmara el fallecimiento del pequeño, lo que llevó a modificar el tipo penal de investigación en contra de la imputada.

“El juez toma la determinación en base a los indicios y a las valoraciones que se le presentaron”, informó el coronel Javier Salgueiro, comandante de la Policía Rural y Fronteriza.

La situación judicial de los procesados, entre ellos el padre del menor, se complica tras la muerte del niño, ya que las autoridades confirmaron que los dos hermanos de la víctima también presentaban lesiones en el cuerpo.

“Los otros dos hijos que estaban al cuidado de la misma señora fueron valorados por el médico forense, y se determinó que también tenían lesiones”, señaló el jefe policial.

El niño fallecido permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño, en La Paz, con un cuadro crítico de salud y diagnóstico de muerte cerebral.

“Aparte del traumatismo cráneo encefálico, el menor presentaba desnutrición crónica, deshidratación severa, problemas pulmonares e insuficiencia respiratoria”, detalló Salgueiro.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades penales y determinar el grado de participación de la niñera y del padre en el hecho.

