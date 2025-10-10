¡Alternativa sostenible! Impulsan uso de motos eléctricas ante la falta de combustible

Ante la crisis de abastecimiento de combustible que afecta al país, la empresa Bolt Soluciones dio un paso importante hacia la movilidad sostenible con la entrega de 20 motocicletas eléctricas en modalidad de alquiler a una compañía de reparto.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa eficiente, económica y ecológica para quienes dependen de sus vehículos para generar ingresos diarios.

La entrega fue realizada esta semana y representa una respuesta concreta a la incertidumbre por la escasez de gasolina. Las motocicletas —marca B-Moto— están equipadas con dos baterías de litio, cada una con una autonomía de 90 kilómetros, lo que permite a los conductores alcanzar recorridos de hasta 250 kilómetros diarios.

“Esto se acelera dada la situación que hay con el desabastecimiento y la incertidumbre por los combustibles. Para mucha gente, su moto es su sustento”, dijo Alejandro Ríos, gerente de Bolt.

La ciudad ya cuenta con 22 puntos de recarga habilitados, y el programa está diseñado para facilitar el trabajo de los conductores sin que tengan que preocuparse por gastos adicionales.

“Aquí no pagamos nada extra. Antes gastaba 35 o 40 bolivianos diarios en gasolina. Ahora todo eso me lo ahorro”, comentó uno de los repartidores.

El plan incluye un alquiler semanal que cubre mantenimientos preventivos, cargas eléctricas ilimitadas, SOAT, impuestos y seguro. Así, los trabajadores solo deben enfocarse en sus labores sin preocuparse por los altos costos del combustible.

“La idea es brindarles una herramienta de trabajo limpia, eficiente y económica. Nosotros nos encargamos de todo lo operativo”, afirmaron desde la empresa.

Bolt proyecta incorporar otras 50 motocicletas eléctricas antes de diciembre, con el objetivo de ampliar el acceso a esta solución para más trabajadores del rubro de delivery y reparto.

Mira la programación en Red Uno Play