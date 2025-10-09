"Solo nos quedó la ropa puesta": Vivienda es consumida por el fuego en colonia de Pailón

La tarde de este jueves se registró un incendio en la colonia Manitoba, en el municipio de Pailón, que consumió en su totalidad la vivienda de la familia Fur Heinrich Fehr.

Al momento del siniestro, tres menores se encontraban dentro del domicilio, pero lograron ser rescatados a tiempo por trabajadores que pasaban por el lugar.

La madre, en un intento por recuperar algunos objetos de valor, sufrió quemaduras y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Según relató el señor Fur Heinrich Fehr, entre lágrimas, el fuego arrasó con todas sus pertenencias, dejando solo la ropa que tenían en el cuerpo.

La familia hace un llamado a la población para recibir apoyo con ropa, alimentos y materiales de construcción. Toda colaboración será bienvenida mientras logran recuperarse de esta emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play